Новую Crash Bandicoot покажут в декабре на The Game Awards 2022

Известный инсайдер под ником Nibel рассказал, что новую часть Crash Bandicoot анонсируют на ивенте The Game Awards 2022. В этом году шоу пройдёт 8 декабря. Ведущим вновь выступит известный журналист и продюсер Джефф Кили. По слухам, новые приключения Крэша получат подзаголовок Wumpa League.
Инсайдер Canadian Guy Eh рассказал, что он получил тематическую посылку, благодаря которой он узнал, что вышедшая в 2020 году Crash Bandicoot 4 появится в Steam 18 октября. Судя по всему, Activision разослала подобные посылки ряду избранных блогеров и журналистов.
Кадр с намёком на анонс новой Crash Bandicoot на TGA
Фото: YouTube
Фрагмент посылки с анонсом релиза Crash Bandicoot 4 в Steam
Фото: YouTube
Ходят слухи, что на грядущей The Game Awards свою новую игру представит и Хидео Кодзима. Недавно глава Kojima Production опубликовал ещё одно изображение с затемнённым лицом девушки. Только в этот раз оно без надписи «Who Am I?», но с сопроводительным сообщением, намекающим на презентацию на TGA. Выяснилось, что загадочная дама в тизерах Кодзимы — действительно актриса Эль Фаннинг.
- 7 октября 2022
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