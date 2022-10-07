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События Deathloop происходят во вселенной Dishonored

События Deathloop происходят во вселенной Dishonored
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Bethesda официально подтвердила, что события игр Dishonored и Deathloop разворачиваются в единой вселенной. Об этом сегодня на подкасте Xbox также рассказал геймдиректор Deathloop и глава Arkane Lyon Динга Бакаба.

Арт Deathloop, отсылающий к Dishonored

Арт Deathloop, отсылающий к Dishonored

Фото: Bethesda

История Deathloop происходит через много лет после финала Dishonored: Death of the Outsider. У вселенной Deathloop и Dishonored есть единый таймлайн, которого авторы бережно придерживаются. Разработчики старались сделать Deathloop максимально уникальным и не привязанным к прошлым тайтлам Arkane экшеном, поэтому прямых упоминаний Dishonored в проекте нет.

При этом разработчики оставили в Deathloop массу отсылок к Dishonored. Например, в игре есть логотип Имперского арсенала Дануолла и серийный номер с буквами DUNW на оружии Heritage Gun, а также дуэльные пистолеты из финала Dishonored. Кроме того, в обоих играх местами схожий визуальный стиль интерьера и множества предметов.

Deathloop вышла 14 сентября 2021 года на PlayStation 5 и ПК. В сентябре 2022-го игра добралась до Xbox Series и стала доступна подписчикам сервиса Game Pass.

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