Российская команда Virtus.pro разгромила Infamous в первом матче на The International 2022

Состав Virtus.pro по Dota 2 выиграл первый матч предварительного этапа чемпионата мира The International 2022. Серия против Infamous из Перу завершилась уверенной победой российской пятёрки — 2:0.

На первой карте команда Артёма fng Баршака идеально реализовала агрессивную стратегию с Luna и Invoker, заставив соперника сдаться уже через 22 минуты — игра завершилась со счётом 21:4. Во втором сете Virtus.pro действовала менее академично, но всё равно уверенно победила соперников из Южной Америки, лидируя на протяжении всей игры.

Следующий матч Virtus.pro проведёт в 10:00 по московскому времени — соперником станет североамериканская команда Wildcard Gaming.

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