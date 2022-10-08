Саппорт Virtus.pro прокомментировал старт команды на The International 2022
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Игрок четвёртой позиции в Virtus.pro по Dota 2 Даниил yamich Лазебный дал комментарий клубным соцсетям после победной игры с Infamous из Перу на The International 2022.
Новость по темеРоссийская команда Virtus.pro разгромила Infamous в первом матче на The International 2022
Российский киберспортсмен отметил, что на первой карте, которая завершилась за 22 минуты, Virtus.pro смогла взять удобных для себя персонажей и реализовать их.
Взяли комфортный для нас драфт, а противники «потерялись». И мы просто надавили на их слабые точки.
Вторая игра оказалась сложнее: по словам yamich, было трудно зайти на базу противника, а ошибка около Рошана осложнила ситуацию на карте.
Мы долго не могли зайти на хайграунд, а потом потеряли Рошана — играть против Magnus и Tusk с Аганимом было сложно. Из-за этого всё затянулось, но пара удачных сражений позволила нам вернуться в игру и закончить её в свою пользу.
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