Разработка New Tales from the Borderlands завершена

Gearbox объявила о завершении разработки New Tales from the Borderlands. Игра полностью готова и скоро отправится в «печать» на физические носители. Разработчики также напомнили, что игру можно предзаказать на всех консолях и ПК. Релиз состоится 21 октября.

Официально! New Tales from the Borderlands ушла на золото!

Недавно издатель 2K опубликовал системные требования приключения. Выяснилось, что запустить игру можно на бюджетном железе. Например, на конфигурации Intel Core i5-4690K с 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой уровня GeForce GTX 960.

В начале сентября разработчики сообщили, что New Tales from the Borderlands выйдет вся — игру, как прошлые выпуски цикла, не будут дробить на части, чтобы продавать каждую отдельно. При этом повествование нового приключения поделено на отдельные главы.