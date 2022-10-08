Трейлер финала первого сезона «Властелина колец: Кольца власти»

Prime Video выпустила трейлер финального эпизода первого сезона «Властелина колец: Кольца власти». В ролике показали главных героев и экшен-сцены, а также намекнули на появление Саурона.
Финал сезона выйдет на Amazon Prime 14 октября, а премьера первой серии шоу состоялась 2 сентября. Сериал на старте получил много разгромных отзывов и критику фанатов вселенной Джона Толкина за то, что шоураннеры отошли от лора и навязывают в повествовании современную культурную и политическую повестку.
А вот топ-менеджеры Amazon довольны «Властелином колец: Кольца власти». Глава компании Джефф Безос, по заверению руководительницы Amazon Studios Дженнифер Салке, гордится сериалом. Салке также напомнила о том, что первые две серии шоу на старте собрали 100 млн просмотров. Статистику по всем сериям авторы обещают опубликовать вскоре после финала первого сезона.
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