Фото: Эль Фаннинг дурачится на съёмках новой игры Кодзимы

Хидео Кодзима опубликовал в своём «Твиттере» фотографии с Эль Фаннинг, где актриса позирует внутри системы захвата движений. Судя всему, девушка уже некоторое время «снимается» в новой игре Кодзимы.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Кодзима начал тизерить свой новый проект в середине сентября изображением силуэта лица девушки, похожего на Эль Фаннинг. Первый тизер сопровождала надпись «Кто я?» Недавно Хидео намекнул на то, что он презентует свою новую игру на грядущем мероприятии The Game Awards. Также выяснилось, что на постере действительно Фаннинг.

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Церемония награждения The Game Awards в этом году пройдёт 8 декабря. Ведущим вновь выступит продюсер ивента Джефф Кили.

Эль Фаннинг — одна из самых популярных молодых актрис. В 2016 году она снялась в «Неоновом демоне» Николаса Виндинга Рёфна — друга Хидео Кодзимы. Интересно то, что Рёфн сыграл одного из героев в первой Death Stranding, а Хидео засветился в сериале «Слишком стар, чтобы умереть молодым», который поставил Николас.