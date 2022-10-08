Virtus.pro вырвала ничью у Xtreme Gaming на The International 11 по Dota 2

Российская команда Virtus.pro разделила очки в матче предварительной стадии The International 2022 с Xtreme Gaming из Китая. В результате первый игровой день «медведи» провели без поражений.
Первая карта полностью осталась за представителями Поднебесной — от стадии лайнинга до финального тимфайта. Зато во втором сете Virtus.pro лучше провела стадию драфта и в очень нервной игре с обоюдными ошибками всё-таки смогла сравнять счёт на 58-й минуте.
По итогам сегодняшнего дня Virtus.pro, Team Liquid и Xtreme Gaming делят первое место в группе B. Завтра российская команда проведёт два оставшихся матча: с Liquid (в 7:30 по московскому времени) и азиатской T1 (в 10:00).
Фото: Liquipedia
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