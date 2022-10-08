Киану Ривз решил не сниматься в сериале Мартина Скорсезе и Ди Каприо

Издание Variety утверждает, что Киану Ривз не будет сниматься в сериале «Дьявол в белом городе», который продюсируют Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо. Причины отказа актёра неизвестны, он пока не прокомментировал ситуацию.

«Дьявол в белом городе» должен стать экранизацией одноимённой книги писателя и журналиста Эрика Ларсона, которая основана на реальных событиях. Авторы видели Киану в роли архитектора Даниела Хадсона Бёрнема, который руководил Всемирной выставкой в 1893 году. Внутри выставки серийный убийца Генри Холмс создал «Замок для убийств», куда он заманивал молодых девушек и убивал их. Холмс считается первым серийным убийцей на территории США.

Права на экранизацию книги в 2010 году купил Леонардо Ди Каприо. Изначально планировалось, что Лео сыграет главную роль, а Мартин Скорсезе выступит режиссёром. Реализацию проекта несколько раз откладывали, пока стриминговый сервис Hulu не заинтересовался им и не выкупил права, предложив Скорсезе и Ди Каприо выступить продюсерами.

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В сентябре стало известно, что Киану Ривз вновь сыграет Джона Константина. Warner Bros. дала добро на сиквел культовой картины про борца с демонами и силами Ада.