iPhone 14 Plus не справляется с Genshin Impact

YouTube-блогер Golden Reviewer протестировал мобильную версию Genshin Impact на недавно вышедшем смартфоне iPhone 14 Plus. Обозреватель запустил игру на максимальных настройках графики. Несмотря на современную систему охлаждения, топовый смартфон через пять минут начал перегреваться, в результате производительность приключения стала падать — показатель FPS просел с 60 до 35–40.

Показатель просадок FPS в Genshin Impact на iPhone 14 Plus Фото: YouTube

Важно отметить, что практически ни один смартфон не справляется с Genshin Impact на максимальных настройках графики. Примерно через час FPS в игре начинает проседать, а батарея устройства — перегреваться.

В сентябре некоторые покупатели iPhone 14 Pro Max жаловались на проблемы в работе камеры. При попытке снять видео изображение начинает трястись и мерцать, при этом из камеры начинают исходить странные звуки потрескивания. Apple заявила, что уже решает эту проблему.

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Недавно смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max начали продаваться в России. Стоимость iPhone 14 Pro начинается от 119 990 рублей, а 14 Pro Max — от 134 990 рублей.