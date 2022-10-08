В багах Cyberpunk 2077 виновата не только CD Projekt RED

Ещё в июне QA-компанию Quantic Lab обвинили в недобросовестной работе с партнёрами. Тогда несколько журналистов заявили, что тестеры врали CD Projekt RED о ходе тестирования Cyberpunk 2077. В результате чего игра вышла с огромным количеством багов.

Глава Quantic Lab тогда опроверг все обвинения, заявив, что компания никогда не обманывала своих партнёров. Недавно PC Gamer провёл собственное расследование и выяснил, что сотрудники компании постоянно перерабатывают сверх нормы, а внутри коллектива царит низкий моральный дух. Проблемы заметно повлияли на тестирование Cyberpunk 2077 и NBA 2K.

Quantic Lab обманывала своих заказчиков и насчёт профессионализма тестеров. Бывшие сотрудники заявили, что Cyberpunk 2077 и NBA 2K тестировали недостаточно компетентные специалисты. Игру CD Project RED тестировали 30 человек, необходимым опытом обладали лишь 10 сотрудников.

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Руководство Quantic Lab требовало в отчётах сообщать о мелких багах, чтобы создать видимость проведения масштабных работ. CD Projekt RED была очень недовольна сотрудничеством с румынской компанией, и в итоге в 2021 году по истечении срока договора поляки прекратили с ними отношения.

Конфликт назрел и внутри Quantic Lab. Сотрудники жалуются на низкие зарплаты и на то, что во время пандемии COVID-19 тестеров принудили трудиться в офисе, в то время как менеджеры работали удалённо.