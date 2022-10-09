Комментатор Maelstorm назвал претендентов на титул чемпиона The International 2022

Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов порассуждал на тему того, какая команда может выиграть The International 11 по Dota 2.

По словам специалиста, на победу претендует пять коллективов, но наибольшие шансы — у китайской PSG.LGD.

Тут пять претендентов. Есть Entity, PSG.LGD, OG и Team Spirit. Есть ещё кто-то пятый, но он не такой явный фаворит. Думаю, что на OG интересно посмотреть будет, но, мне кажется, LGD должна доходить до финала. Думаю, что PSG.LGD и кто то из пары OG — Spirit. Кто одержит победу? Есть ощущение, что OG может забрать этот TI. С другой стороны, конечно, PSG.LGD — потрясающая стабильность! Она явный фаворит. Можно сказать, что она является претендентом на победу номер один.

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