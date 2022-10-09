Комментатор Maelstorm назвал претендентов на титул чемпиона The International 2022
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Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов порассуждал на тему того, какая команда может выиграть The International 11 по Dota 2.
По словам специалиста, на победу претендует пять коллективов, но наибольшие шансы — у китайской PSG.LGD.
Тут пять претендентов. Есть Entity, PSG.LGD, OG и Team Spirit. Есть ещё кто-то пятый, но он не такой явный фаворит. Думаю, что на OG интересно посмотреть будет, но, мне кажется, LGD должна доходить до финала. Думаю, что PSG.LGD и кто то из пары OG — Spirit. Кто одержит победу? Есть ощущение, что OG может забрать этот TI. С другой стороны, конечно, PSG.LGD — потрясающая стабильность! Она явный фаворит. Можно сказать, что она является претендентом на победу номер один.
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