Первый трейлер «Уэнсдэй» Тима Бёртона

Netflix поделился первым полноценным трейлером сериала «Уэнсдэй», который снял Тим Бёртон. Премьера мрачно-ироничного шоу запланирована в онлайн-кинотеатре на 23 ноября.

Уэнсдей в сериале играет Дженна Ортега («Крик» 2022), а дядю Фестера — известный по сериалу «Бруклин 9-9» Фред Армисен. Роль Мортиши досталась Кэтрин Зете-Джонс, Луису Гусману — Гомес, а Исаак Ордоньес воплотил на экране юного Пагсли. Музыку для «Уэнсдэй» написал Дэнни Эльфман — композитор работал с Бёртоном над большинством его фильмов.

Ранее сообщалось, что шоураннеры Netflix изначально планировали снять несколько новых фильмов о семейке Аддамс, но в итоге они решили сделать сериал, в котором в центре сюжета — дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, которая с помощью своих экстрасенсорных способностей даёт отпор серийному убийце и узнаёт тайну происхождения своей семьи.