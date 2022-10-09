Первый трейлер «Уэнсдэй» Тима Бёртона

Netflix поделился первым полноценным трейлером сериала «Уэнсдэй», который снял Тим Бёртон. Премьера мрачно-ироничного шоу запланирована в онлайн-кинотеатре на 23 ноября.
Уэнсдей в сериале играет Дженна Ортега («Крик» 2022), а дядю Фестера — известный по сериалу «Бруклин 9-9» Фред Армисен. Роль Мортиши досталась Кэтрин Зете-Джонс, Луису Гусману — Гомес, а Исаак Ордоньес воплотил на экране юного Пагсли. Музыку для «Уэнсдэй» написал Дэнни Эльфман — композитор работал с Бёртоном над большинством его фильмов.
Ранее сообщалось, что шоураннеры Netflix изначально планировали снять несколько новых фильмов о семейке Аддамс, но в итоге они решили сделать сериал, в котором в центре сюжета — дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, которая с помощью своих экстрасенсорных способностей даёт отпор серийному убийце и узнаёт тайну происхождения своей семьи.
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