Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый трейлер «Уэнсдэй» Тима Бёртона

Первый трейлер «Уэнсдэй» Тима Бёртона
Комментарии

Netflix поделился первым полноценным трейлером сериала «Уэнсдэй», который снял Тим Бёртон. Премьера мрачно-ироничного шоу запланирована в онлайн-кинотеатре на 23 ноября.

Уэнсдей в сериале играет Дженна Ортега («Крик» 2022), а дядю Фестера — известный по сериалу «Бруклин 9-9» Фред Армисен. Роль Мортиши досталась Кэтрин Зете-Джонс, Луису Гусману — Гомес, а Исаак Ордоньес воплотил на экране юного Пагсли. Музыку для «Уэнсдэй» написал Дэнни Эльфман — композитор работал с Бёртоном над большинством его фильмов.

Ранее сообщалось, что шоураннеры Netflix изначально планировали снять несколько новых фильмов о семейке Аддамс, но в итоге они решили сделать сериал, в котором в центре сюжета — дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, которая с помощью своих экстрасенсорных способностей даёт отпор серийному убийце и узнаёт тайну происхождения своей семьи.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022