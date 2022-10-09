Благодаря Game Pass в Chivalry 2 прибыло 500 тыс. новых игроков
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4 октября многопользовательский средневековый экшен Chivalry 2 пополнил библиотеку Game Pass. В результате в игру прибыли 500 тыс. новых пользователей, что более чем достойный результат.
Что любопытно — средневековый боевик вышел в Game Pass без лишнего шума. При этом игра имеет крепкое комьюнити и популярна. Chivalry 2 вышла на ПК и консолях в июне 2021 года. Недавно стало известно, что через десять дней после премьеры в Steam в неё сыграло 300 тыс. игроков, игру также крайне тепло приняли и журналисты. А через месяц после релиза продажи тайтла преодолели отметку 2 млн копий.
В этом месяце в Game Pass также станут доступны Medieval Dynasty, Costume Quest, Eville, A Plague Tale: Requiem и другие игры.
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