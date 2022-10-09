Грядущая «Чудо-женщина 3» может получить продолжение

Режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс заявила, что помимо третьей части легендарная амазонская воительница в будущем может получить четвёртый сольный фильм. Об этом Пэтти рассказала на кинофестивале в итальянском городе Матера.

Дженкинс подчеркнула, что изначально она планировала снять о Диане один фильм. Но в итоге она пришла к созданию трилогии — режиссёр уже дописала финал «Чудо-женщины 3». И ей стало интересно, куда может дальше развиться история супергероини.

На прошлой неделе я написала финальную сцену для «Чудо-женщины 3» и подумала, что мне интересно посмотреть, что будет дальше.

«Чудо-женщину 3» официально анонсировали в 2019 году вскоре после завершения съёмок «Чудо-женщины: 1984». Дженкинс тогда отметила, что действие третьего фильма развернётся в XXI веке, в отличии от первого, где история погружала во времена Первой Мировой Войны, а сиквел отправлял зрителей в 1984 год.