«Доковыляли до верхней сетки еле как». Xakoda — о сегодняшних матчах Virtus.pro на TI11
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Игрок поддержки российской команды Virtus.pro Егор Xakoda Липартия прокомментировал результаты коллектива во второй игровой день The International 2022 по Dota 2.
Сыграли сегодня 1:3, доковыляли до верхней сетки еле как. Первые несколько игр — встали не с той ноги… Даже не несколько, а все. В первой не пошло, во второй не пошло, в третьей — в итоге четвертую «со смешинкой» выиграли. Надеюсь, в плей-офф мы будем учиться на ошибках и пофиксим всё, что сегодня было не так.
Сегодня Virtus.pro выиграла лишь одну карту из четырёх, но всё равно заняла третье место в группе и завтра сыграет в верхней сетке предварительного этапа The International 2022.
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