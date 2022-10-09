Беллу Рамзи попросили не играть в The Last of Us перед съёмками экранизации

Создатели сериала The Last of Us попросили Беллу Рамзи, которая играет Элли, не проходить The Last of Us до завершения съёмок. Вероятно, шоураннеры Крейг Мейзин и Нил Дракманн не хотели, чтобы актриса копировала образ героини в сериальной адаптации.

После первого прослушивания меня спросили, играла ли я в The Last of Us. Я сказала, что нет, а они мне: «Пока не играй». Но я посмотрела несколько геймплейных роликов на YouTube, чтобы получить представление об игре.

Рамзи во время съёмок подружилась с Педро Паскалем, который играет Джоэла. Более опытный коллега даже вручил Белле открытку, в которой он написал: «Забавно, что такое огромное и меняющее жизнь событие произошло так рано в твоей жизни и так поздно – в моей».

Сюжет первого сезона шоу будет основан на событиях оригинальной The Last of Us. Его премьера состоится на HBO в 2023 году.