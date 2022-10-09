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Беллу Рамзи попросили не играть в The Last of Us перед съёмками экранизации

Беллу Рамзи попросили не играть в The Last of Us перед съёмками экранизации
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Создатели сериала The Last of Us попросили Беллу Рамзи, которая играет Элли, не проходить The Last of Us до завершения съёмок. Вероятно, шоураннеры Крейг Мейзин и Нил Дракманн не хотели, чтобы актриса копировала образ героини в сериальной адаптации.

После первого прослушивания меня спросили, играла ли я в The Last of Us. Я сказала, что нет, а они мне: «Пока не играй». Но я посмотрела несколько геймплейных роликов на YouTube, чтобы получить представление об игре.

Рамзи во время съёмок подружилась с Педро Паскалем, который играет Джоэла. Более опытный коллега даже вручил Белле открытку, в которой он написал: «Забавно, что такое огромное и меняющее жизнь событие произошло так рано в твоей жизни и так поздно – в моей».

Сюжет первого сезона шоу будет основан на событиях оригинальной The Last of Us. Его премьера состоится на HBO в 2023 году.

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