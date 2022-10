Первая Dishonored отмечает 10-летний юбилей!

Сегодня исполнилось 10 лет первой Dishonored, которую разработала Arkane Studios — команда мастеров иммерсивных игр. Игра вышла на консолях и ПК 9 октября 2012 года.

Dishonored до сих пор считается одной из самых вариативных и разнообразных игр в истории, где решения игрока влияют на повествование и мир. Сюжет приключения разворачивается в вымышленном, вдохновлённом викторианской эпохой городе Даунолл, который охвачен чумой. История вертится вокруг личного телохранителя императрицы Корво Аттано, которого ложно обвинили в убийстве её величества. Герой сбегает из тюрьмы, чтобы найти настоящего убийцу, отомстить и вернуть честь.

Dishonored крайне тепло приняли и критики, и игроки. Первая часть получила три дополнения — The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches и Dunwall City Trials. Вторая часть вышла в релиз в 2016 году, в 2017-м она получила самостоятельное дополнение Death of the Outsider, для запуска которого не требуется сиквел.

Недавно стало известно, что события Deathloop разворачиваются во вселенной Dishonored.