Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первая Dishonored отмечает 10-летний юбилей!

Первая Dishonored отмечает 10-летний юбилей!
Комментарии

Сегодня исполнилось 10 лет первой Dishonored, которую разработала Arkane Studios — команда мастеров иммерсивных игр. Игра вышла на консолях и ПК 9 октября 2012 года.

Dishonored до сих пор считается одной из самых вариативных и разнообразных игр в истории, где решения игрока влияют на повествование и мир. Сюжет приключения разворачивается в вымышленном, вдохновлённом викторианской эпохой городе Даунолл, который охвачен чумой. История вертится вокруг личного телохранителя императрицы Корво Аттано, которого ложно обвинили в убийстве её величества. Герой сбегает из тюрьмы, чтобы найти настоящего убийцу, отомстить и вернуть честь.

Dishonored крайне тепло приняли и критики, и игроки. Первая часть получила три дополнения — The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches и Dunwall City Trials. Вторая часть вышла в релиз в 2016 году, в 2017-м она получила самостоятельное дополнение Death of the Outsider, для запуска которого не требуется сиквел.

Недавно стало известно, что события Deathloop разворачиваются во вселенной Dishonored.

Новость по теме
События Deathloop происходят во вселенной Dishonored
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022