Первый хоррор Marvel зрители полюбили больше всех супергеройских сериалов Disney

7 октября на Disney+ вышел «Ночной оборотень» — первый хоррор Marvel, который срежиссировал известный кинокомпозитор Майкл Джаккино. Зрители и критики приняли ужастик крайне тепло, в результате он стал одним из самых высокооценённых супергеройских проектов Disney.

Топ самых высокооценённых сериалов Marvel

«Мисс Марвел» — 97% от критиков и 80% от зрителей.

«Что, если...?» — 94% от критиков и 93% от зрителей.

«Ночной оборотень» — 92% от критиков и 94% от зрителей.

«Локи» — 92% от критиков и 90% от зрителей.

«Соколиный глаз» — 92% от критиков и 90% от зрителей.

«Ванда/Вижн» — 91% от критиков и 88% от зрителей.

«Женщина-Халк: Адвокат» — 87% от критиков и 36% от зрителей.

«Лунный рыцарь» — 86% от критиков и 90% от зрителей.

«Сокол и Зимний солдат» — 84% от критиков и 83% от зрителей.

Рейтинг «Ночного оборотня» на Rotten Tomatoes Фото: Rotten Tomatoes

Сюжет «Ночного оборотня» рассказывает о потомке древних ликантропов, который решает бороться с преступностью, используя проклятие, которое даёт ему необыкновенные способности.



Главные роли в «Ночном оборотне» сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Леонардо Нам и другие. Режиссёром стал Майкл Джаккино.