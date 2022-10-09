Первый хоррор Marvel зрители полюбили больше всех супергеройских сериалов Disney
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7 октября на Disney+ вышел «Ночной оборотень» — первый хоррор Marvel, который срежиссировал известный кинокомпозитор Майкл Джаккино. Зрители и критики приняли ужастик крайне тепло, в результате он стал одним из самых высокооценённых супергеройских проектов Disney.
Топ самых высокооценённых сериалов Marvel
- «Мисс Марвел» — 97% от критиков и 80% от зрителей.
- «Что, если...?» — 94% от критиков и 93% от зрителей.
- «Ночной оборотень» — 92% от критиков и 94% от зрителей.
- «Локи» — 92% от критиков и 90% от зрителей.
- «Соколиный глаз» — 92% от критиков и 90% от зрителей.
- «Ванда/Вижн» — 91% от критиков и 88% от зрителей.
- «Женщина-Халк: Адвокат» — 87% от критиков и 36% от зрителей.
- «Лунный рыцарь» — 86% от критиков и 90% от зрителей.
- «Сокол и Зимний солдат» — 84% от критиков и 83% от зрителей.
Рейтинг «Ночного оборотня» на Rotten Tomatoes
Фото: Rotten Tomatoes
Сюжет «Ночного оборотня» рассказывает о потомке древних ликантропов, который решает бороться с преступностью, используя проклятие, которое даёт ему необыкновенные способности.
Главные роли в «Ночном оборотне» сыграли Гаэль Гарсиа Берналь, Лаура Доннелли, Леонардо Нам и другие. Режиссёром стал Майкл Джаккино.
Новость по темеВышел первый ужастик Marvel — «Ночной оборотень»
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