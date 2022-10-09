Док-станция для Steam Deck покорила чарт Steam

Valve обнародовала чарт самых продаваемых игр в Steam с 3 по 9 октября. Первое место топа продолжает удерживать Steam Deck, а второе занял открытый на этой неделе предзаказ док-станции девайса, при этом точная дата его релиза неизвестна.
С помощью док-станции портативный ПК можно будет подключать к мониторам, телевизорам и другим устройствам.
Установленный в док-станцию Steam Deck
Фото: Valve
На третьем месте расположился футбольный симулятор FIFA 23, а на восьмом — его ultimate-издание. В топе осталась и Need for Speed Heat — аркадная гонка спустилась на четвёртую строчку, нашумевшая Cyberpunk 2077 на этой неделе закрепилась на шестой, а предзаказ Call of Duty: Modern Warfare 2 — на девятой.
В топ-10 залетела новинка — космический шутер Marauders, который вышел в ранний доступ 3 октября.
Чарт продаж в Steam 3 по 9 октября:
- Steam Deck.
- Док-станция для Steam Deck (предзаказ).
- FIFA 23.
- Need for Speed Heat.
- Marauders (новинка).
- Cyberpunk 2077.
- Grounded (новинка).
- FIFA 23: Ultimate Edition.
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
- Slime Rancher 2.
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