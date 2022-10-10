Вышла восьмая серия «Дома дракона»

Сегодня HBO выпустила восьмую серию сериала «Дом дракона» под названием «Лорд Приливов». Финал первого сезона всё ближе, до его окончания осталось всего два эпизода, которые выйдут в течение двух следующих недель.

Когда выйдут два последних эпизода?

Девятый эпизод («Зелёный совет») — 17 октября

Десятый и финальный эпизод («Чёрная королева») — 24 октября

Посмотреть «Дом дракона» в официальном дубляже можно в различных онлайн-кинотеатрах: Okko, «Амедиатека», и «Иви».

Сериал уже продлён на второй сезон. Изначально ходили слухи, что к актёрскому составу второго сезона присоединятся Элизабет Олсен и Генри Кавилл. Недавно Олсен отвергла эту информацию и сказала, что не ведёт никаких переговоров. Теперь осталось дождаться слов Кавилла.