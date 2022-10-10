Вышла восьмая серия «Дома дракона»
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Сегодня HBO выпустила восьмую серию сериала «Дом дракона» под названием «Лорд Приливов». Финал первого сезона всё ближе, до его окончания осталось всего два эпизода, которые выйдут в течение двух следующих недель.
Когда выйдут два последних эпизода?
- Девятый эпизод («Зелёный совет») — 17 октября
- Десятый и финальный эпизод («Чёрная королева») — 24 октября
Посмотреть «Дом дракона» в официальном дубляже можно в различных онлайн-кинотеатрах: Okko, «Амедиатека», и «Иви».
Сериал уже продлён на второй сезон. Изначально ходили слухи, что к актёрскому составу второго сезона присоединятся Элизабет Олсен и Генри Кавилл. Недавно Олсен отвергла эту информацию и сказала, что не ведёт никаких переговоров. Теперь осталось дождаться слов Кавилла.
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