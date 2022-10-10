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Культовый фильм «Криминальное чтиво» впервые выпустят в 4K

Культовый фильм «Криминальное чтиво» впервые выпустят в 4K
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По информации издания Collider, кинокомпания Paramount перевыпустит культовой фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в 4K-разрешении. Это случится впервые.

Картину выпустят в цифровом формате и на Blu-ray 6 декабря. В продаже также появится и лимитированное издание с оригинальным оформлением. Вместе с этим ещё покажут вырезанные сцены из фильма, интервью с его создателями и документальный фильм про ленту.

«Криминальное чтиво» — культовый фильм Квентина Тарантино, вышедший в 1994 году. Картина получила широкую известность благодаря мощному актёрскому составу, сюжету и многим сценам, которые в итоге даже разошлись на мемы. К тому же над лентой работал именитый постановщик, который тоже довольно популярен.

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