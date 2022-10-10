Культовый фильм «Криминальное чтиво» впервые выпустят в 4K
Поделиться
По информации издания Collider, кинокомпания Paramount перевыпустит культовой фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в 4K-разрешении. Это случится впервые.
Картину выпустят в цифровом формате и на Blu-ray 6 декабря. В продаже также появится и лимитированное издание с оригинальным оформлением. Вместе с этим ещё покажут вырезанные сцены из фильма, интервью с его создателями и документальный фильм про ленту.
«Криминальное чтиво» — культовый фильм Квентина Тарантино, вышедший в 1994 году. Картина получила широкую известность благодаря мощному актёрскому составу, сюжету и многим сценам, которые в итоге даже разошлись на мемы. К тому же над лентой работал именитый постановщик, который тоже довольно популярен.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
10:36
-
10:22
-
09:43
-
08:46
-
04:50
- 9 октября 2022
-
18:51
-
17:43
-
17:14
-
16:42
-
16:32
-
16:00
-
15:03
-
14:57
-
14:40
-
14:21
-
14:12
-
13:48
-
13:30
-
13:24
-
12:59
-
12:41
-
11:32
-
09:51
-
08:49
-
04:50
- 8 октября 2022
-
18:50
-
18:43
-
18:04
-
17:07
-
16:25
-
15:52
-
15:18
-
15:08
-
14:45
-
14:36
Партнерский контент