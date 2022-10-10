«Телеграм» в России работает с перебоями

Сегодня утром многие пользователи пожаловались на плохую работу «Телеграм». По словам людей, мессенджер сбоит, не отправляет сообщения и долго всё загружает.

Также на это обратили внимание издание Baza и ТАСС.

По состоянию на 9:45 мск, 55% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили, что «Телеграм» не работает, 23% жалуются на трудности с отправкой сообщений, 13% отметили проблемы с получением сообщений.

При этом больше всего проблем в работе мессенджера наблюдается в Санкт-Петербурге, Волгограде и Москве. Также сбои возможны, если вы проживаете и в другом городе.

С чем связаны сбои, неизвестно. Представители «Телеграм» ситуацию пока что никак не комментировали. Возможно, проблемы скоро устранят.