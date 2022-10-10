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HBO показала трейлер девятой серии «Дома дракона»

HBO показала трейлер девятой серии «Дома дракона»
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Сегодня HBO выпустила восьмую серию сериала «Дом дракона», а вместе с этим опубликовала и трейлер девятого эпизода. Его уже можно посмотреть ниже или на официальном канале «Игры престолов».

В ролике показали ключевых персонажей, а по событиям можно понять, что сериал приближается к развязке, которая наступит совсем скоро.

Когда выйдут два последних эпизода сериала?

  • Девятый эпизод («Зелёный совет») — 17 октября
  • Десятый и финальный эпизод («Чёрная королева») — 24 октября

«Дом дракона» официально получит второй сезон, однако его деталей пока нет. Изначально сообщалось, что в нём снимутся Элизабет Олсен и Генри Кавилл, однако информация про участие Олсен оказалась фейковой — её отвергла сама актриса.

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