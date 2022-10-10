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Virtus.pro победила Vici Gaming в предварительной стадии The International 2022 по Dota 2

Virtus.pro победила Vici Gaming в предварительной стадии The International 2022 по Dota 2
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Российская команда Virtus.pro одержала волевую победу над Vici Gaming из Китая в рамках чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 и приблизилась к выходу в основной этап турнира.

В первой игре коллектив из Поднебесной уверенно реализовал агрессивный драфт за счёт раннего преимущества на линиях. В двух других картах начальный гандикап получала уже Virtus.pro, которая оба раза довела матч до поздней стадии и смогла завершить игру в свою пользу.

Dota 2. The International: Last Chance Qualifier. 1/4 финала (верхняя сетка)
10 октября 2022, понедельник. 08:30 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 1
Vici Gaming

Следующий матч Virtus.pro проведёт завтра с Team Liquid. В свою очередь, Vici Gaming уже через несколько часов сразится с nouns из США в матче на вылет с The International 2022.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите квалификационные матчи Last Chance Qualifier (8-12 октября) и Group Stage Qualifier (12-18 октября) бесплатно по ссылке.

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