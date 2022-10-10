«Он ведёт нас в космос». Первые детали космического фильма с Томом Крузом

Ранее стало известно, что актёр Том Круз планирует выйти в открытый космос, чтобы сняться в новом фильме. Про ленту давно не было слышно, однако свежими деталями поделилась газета New York Post.

По информации представителя компании Universal Filmed Entertainment Доны Лэнгли, большая часть событий ленты пройдёт на Земле, однако потом герой Круза отправится в открытый космос на ракете. Полететь актёр должен через Международную космическую станцию (МКС). Он станет первым голливудским актёром, совершившим подобное.

Я думаю, что Том Круз ведёт нас в космос, он ведёт мир в космос. Таков план. У нас с Томом в разработке отличный проект. Полёт на ракете и съёмки.

Режиссёром фильма числится Даг Лайман, который уже работал с актёром над фильмами «Грань будущего» и «Сделано в Америке».