Видеокарта RTX 4090 выйдет в России через три дня
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Российский ритейлер DNS объявил, что новенькая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 появится в продаже. Притом случится это уже 13 октября — всего на день позже остального мира. Это особенно интересно в нынешних условиях.
На сайте отмечается, что RTX 4090 — лучшая видеокарта GeForce. Она обеспечивает огромный скачок в производительности, эффективности и графике на базе искусственного интеллекта. С помощью устройства можно испытать производительные игры и открыть новые творческие возможности.
Новость по темеNVIDIA распаковала GeForce RTX 4090
Ранее NVIDIA показала график с проведёнными тестами RTX 40 и RTX 3090 Ti. Очевидно, что новые устройства оказались в разы мощнее предшественницы, однако некоторые показатели оказались всё же не в два или четыре раза выше.
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