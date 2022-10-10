SOS-оповещения на iPhone 14 срабатывают даже при поездке на американских горках

В сентябре Apple представила iPhone 14 и часы Watch Series 8, оснащённые датчиком движения и функцией спутникового реагирования. Компания заверяла, что в случае аварии и другой катастрофы устройства смогут определить, что происходит что-то неладное, и запустить таймер, по истечении которого состоится звонок в службу спасения. Кроме того, гаджеты несколько раз проиграют предупреждение — «владелец iPhone попал в серьёзную аварию и не выходит на связь» вместе с отметкой своего местоположения.

Как выяснилось, функция работает слишком хорошо и срабатывает даже тогда, когда с человеком всё в порядке. Как сообщает издание WSJ, датчики реагируют не только на какие-то аварийные случаи, но и на обычные поездки на американских горках. Во время поездки люди попросту не замечают, что их устройство вызывает службу спасения. Аналогичная ситуация происходит при езде на мотоцикле или при падении iPhone 14 с небольшой высоты.

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Известно уже как минимум о шести случаях, после которых службы были вынуждены выехать на место потенциальной аварии, а затем обнаруживали, что с человеком всё в порядке. Как отмечают спасатели, функция действительно очень полезная, однако ложные срабатывания могут привести к тому, что в нужный момент они будут совсем в другом месте по очередному вызову с iPhone, в то время как настоящие пострадавшие будут без защиты.

Именно поэтому владельцам новых iPhone 14 и часов Watch Series 8 рекомендуют переводить свои устройства в режим полёта или отключить функцию обнаружения аварии перед тем, как отправиться на аттракционы или сесть за мотоцикл.