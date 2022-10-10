Уже сидящего в тюрьме Харви Вайнштейна могут осудить ещё на 140 лет

Некогда самый влиятельный голливудский продюсер Харви Вайнштейна вновь предстанет перед судом. Скандального мужчину обвиняют в сексуальном насилии как минимум над пятью женщинами. Продюсеру предъявили 11 новых обвинений в период с 2004 по 2013 год. Имена пострадавших не раскрывают.
Самое интересное, что 70-летнего Вайнштейна ещё в 2020 году приговорили к сроку в 23 года. Если второе слушание вновь докажет вину продюсера, ему грозит ещё 140 лет заключения. Таким образом, за решёткой он проведёт всю оставшуюся жизнь.
Обвинения в сексуальном насилии над женщинами начали появляться ещё в 2017 году — первой об этом рассказал актриса Эшли Джадд. После этого аналогичные истории рассказали Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и десятки других популярных актрис. В общей сложности более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях.
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