Производство первых ноутбуков в Беларуси начнётся в ноябре

Массовое производство первых белорусских ноутбуков начнётся в ноябре. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко.

По его словам, холдинг уже получил заказы и заключил многие контракты. А в производстве также находятся мини-компьютеры, которые крепятся к мониторам, и сами мониторы.

Более 80 моделей мы готовы представить рынку. Серийное и массовое производство начнётся в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Наряду с ноутбуками у нас в процессе производства будут выпускаться и мониторы. Сегодня у нас больше 100 моделей мониторов, которые мы представим рынку в конце года.

Также Юрий Предко отметил, что в условиях санкций компания поставляет продукцию в 18 стран. В последнее время услугами холдинга пользуются в Монголии, Казахстане, Армении и других странах.

Известно, что цена ноутбука составит 1300 белорусских рублей (примерно 31 тыс. рублей).