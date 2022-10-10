Производство первых ноутбуков в Беларуси начнётся в ноябре
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Массовое производство первых белорусских ноутбуков начнётся в ноябре. Об этом сообщил генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт» Юрий Предко.
По его словам, холдинг уже получил заказы и заключил многие контракты. А в производстве также находятся мини-компьютеры, которые крепятся к мониторам, и сами мониторы.
Более 80 моделей мы готовы представить рынку. Серийное и массовое производство начнётся в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Наряду с ноутбуками у нас в процессе производства будут выпускаться и мониторы. Сегодня у нас больше 100 моделей мониторов, которые мы представим рынку в конце года.
Также Юрий Предко отметил, что в условиях санкций компания поставляет продукцию в 18 стран. В последнее время услугами холдинга пользуются в Монголии, Казахстане, Армении и других странах.
Известно, что цена ноутбука составит 1300 белорусских рублей (примерно 31 тыс. рублей).
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