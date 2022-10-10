Комедия «Амстердам» с Кристианом Бэйлом и Марго Робби провалилась в прокате

7 октября в мировой прокат вышел комедийный детектив «Амстердам» — первый за семь лет фильм режиссёра Дэвида О. Расселла («Джой», «Мой парень — псих»). Лента рассказывает о группе состоятельных американцев, которые в 1933 году попытались свергнуть президента Франклина Рузвельта.
В картине снялись настоящие звёзды Голливуда — Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь», «Престиж), Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»), Джон Дэвид Вашингтон («Довод»), Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Крис Рок («Смертельное оружие 4»), однако это не спасло фильм от полного провала. За минувший уикенд «Амстердам» собрал всего лишь $ 10 млн — и это при бюджете в $ 55 млн.
Судя по всему, на сборы повлияли очень низкие отзывы от критиков и средняя оценка от зрителей в кинотеатрах. Аналитики предрекают ленте полный финансовый крах, при котором она не сможет отбить даже производственный бюджет.
Что касается лидера прошлых выходных, то им стал хоррор «Улыбка» — он собрал $ 17,6 млн за свой второй уикенд. Второе место в американском прокате заняла экранизация серии детских книг «Крокодил Лайл»: $ 11,5 млн.
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