США ограничила поставки лучших процессоров в Китай

Как сообщает издание Reuters, США ввели новые санкции в области передовых процессоров по отношению к Китаю. Они затронут 28 китайских компаний, которые теперь вынуждены получать специальную лицензию на экспорт. Как отметили в правительстве США, больше половины заявок будут отклонены.
Санкции затронут поставки передовых чипов, которые используются при создании суперкомпьютеров для работы с искусственным интеллектом. Запрет касается тех китайских компаний, которые используют американские технологии.
Как уточняют в Reuters, подобные санкции станут поворотным моментом в торговле между США и Китаем за последние 30 лет. Ограничения ввели на основе закона об иностранном производстве — согласно ему США могут в любой момент остановить продажу товаров, которые создают с применением американских технологий.
- 10 октября 2022
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:19
-
14:15
-
14:06
-
13:42
-
13:41
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
11:32
-
10:36
-
10:22
-
09:43
-
08:46
-
04:50
- 9 октября 2022
-
18:51
-
17:43
-
17:14
-
16:42
-
16:32
-
16:00
-
15:03
-
14:57
-
14:40
-
14:21
-
14:12
-
13:48
-
13:30
-
13:24