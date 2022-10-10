Российская команда Question Mark стала чемпионом PCS7 — главной европейской лиги по PUBG

На выходных завершился розыгрыш седьмого сезона PUBG Continental Series: Europe — самого важного регионального чемпионата по «королевской битве».

Лучшей европейской командой по PUBG: Battlegrounds стала Question Mark из России. Квартет Романа ADOUZ1E Зиновьева набрал 263 балла, серьёзно оторвавшись от всех конкурентов. За победу на PCS7 коллектив заработал $ 60 тыс. призовых и прямую путёвку на чемпионат мира в Дубае.

Сам капитан Question Mark выиграл индивидуальную премию в $ 5 тыс. за наибольшее количество убийств, ADOUZ1E также вошёл в символическую сборную турнира.

Второе место на PUBG Continental Series 7: Europe также заняла русскоязычная команда — Northern Lights Team, отстав от чемпиона сразу на 53 балла. Третьим призером стала четвёрка PolishPower из Польши.

Фото: PUBG

Профессиональный сезон по PUBG: Battlegrounds завершит чемпионат мира PUBG Global Championship 2022. Он пройдёт в Дубае с 1 по 20 ноября. За призовой фонд в размере $ 2 млн будут бороться три русскоязычных коллектива — Question Mark, Northern Lights Team и Natus Vincere.