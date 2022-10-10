Утёк геймплей новой мобильной Need for Speed
Поделиться
На днях в Сети появилось видео с закрытой беты Need for Speed Online Mobile — мобильного проекта в культовой серии. Судя по всему, первый геймплей слил один из китайских тестировщиков проекта.
Каких-либо полноценных деталей у Need for Speed Online Mobile нет. Нам лишь известно о том, что за разработку отвечают TiMi Studios (Call of Duty: Mobile) и сама Electronic Arts, в качестве движка был выбран небезызвестный Unreal Engine 4. Судя по утёкшему ролику, гонка будет напоминать что-то в духе мобильной серии Asphalt с яркими визуальными эффектами и упором в аркадную физику.
У Need for Speed Online Mobile нет точной даты выхода. Судя по срокам тестирования, мобильная гонка доберётся до игроков не раньше 2023 года.
Комментарии
- 10 октября 2022
-
15:24
-
15:14
-
15:04
-
14:50
-
14:19
-
14:15
-
14:06
-
13:42
-
13:41
-
13:31
-
13:15
-
12:57
-
12:42
-
12:40
-
12:23
-
11:32
-
10:36
-
10:22
-
09:43
-
08:46
-
04:50
- 9 октября 2022
-
18:51
-
17:43
-
17:14
-
16:42
-
16:32
-
16:00
-
15:03
-
14:57
-
14:40
-
14:21
-
14:12
-
13:48
-
13:30
-
13:24
Партнерский контент