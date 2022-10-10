Утёк геймплей новой мобильной Need for Speed

На днях в Сети появилось видео с закрытой беты Need for Speed Online Mobile — мобильного проекта в культовой серии. Судя по всему, первый геймплей слил один из китайских тестировщиков проекта.

Каких-либо полноценных деталей у Need for Speed Online Mobile нет. Нам лишь известно о том, что за разработку отвечают TiMi Studios (Call of Duty: Mobile) и сама Electronic Arts, в качестве движка был выбран небезызвестный Unreal Engine 4. Судя по утёкшему ролику, гонка будет напоминать что-то в духе мобильной серии Asphalt с яркими визуальными эффектами и упором в аркадную физику.

У Need for Speed Online Mobile нет точной даты выхода. Судя по срокам тестирования, мобильная гонка доберётся до игроков не раньше 2023 года.