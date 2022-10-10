Невышедшую Star Citizen уже купили более 1,7 млн игроков

Star Citizen — космический симулятор, который находится в разработке уже больше 10 лет. Игра до сих пор находится на стадии альфа-тестирования, а когда состоится полноценный релиз, неизвестно.
Недавно разработчики игры из Cloud Imperium Games Corporation провели мероприятие CitizenCon 2952 и выпустили на эту тему соответствующее видео. Авторы раскрыли статистику тайтла и рассказали о других деталях, а мы собрали самое интересное.
Так, из 4,1 млн зарегистрированных аккаунтов игру приобрели уже более 1,7 млн человек. Это довольно неплохо, особенно если учесть, что игра ещё даже не вышла. В 2022 году количество уникальных игроков в игре достигло 50 тыс. в день, а иногда эта цифра переваливала за 130 тыс.
Популярность игры растёт, поскольку в 2017 году было всего 10 тыс. уникальных геймеров, а в 2021 году таких было 32 тыc. Также аудитория в целом стала проводить в Star Citizen больше времени — 3 часа в день против 48 минут в 2017 году и против 2 часов в 2019-м.
Только в этом году игроки суммарно провели в игре 36 млн часов. Как подчеркнул глава студии Крис Робертс, разработчики изо всех сил работают над проектом.
Также команда отметила, что бюджет игры превысил $ 501 млн. Важно понимать, что большая часть средств — пожертвования игроков. Star Citizen навряд ли выйдет в ближайшие пять лет.
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