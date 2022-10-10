Зрители в восторге от восьмого эпизода «Дома дракона»

В ночь на 10 октября состоялся выход восьмого эпизода сериала «Дом дракона». Зрители по всему миру уже посмотрели эпизод и оценили его на платформе IMDb — судя по всему, HBO выпустила лучший эпизод во всём сериале. На момент публикации заметки средняя оценка серии составляет 9,6 на основе 10281 отзывов. Ближайшим конкурентом остаётся седьмая серия — 9,3.

Оценка восьмого эпизода «Дома дракона» от зрителей Фото: IMDb

К сожалению, платформа ещё не подгрузила отзывы пользователей, однако, судя по оценке, зрители по достоинству оценили взвинченный накал страстей последнего эпизода. О том, что произошло в эпизоде, вы можете прочитать в нашем отдельном материале.

До конца первого сезона «Дома дракона» осталось всего два эпизода. Премьера финала состоится 24 октября. Тем временем авторы уже работают над продолжением.