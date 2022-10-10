Игрока Astralis по CS:GO выгнали из команды за пьяную драку в ночном клубе

Датский киберспортивный клуб Astralis прекратил сотрудничество с игроком основного состава по CS:GO Кристианом k0nfig Винеке. Тот не участвовал в матчах команды с сентября из-за травмы ноги — ходили слухи, что он получил повреждение в уличной драке на Мальте.

Организация заявила, что Винеке покинет Astralis по личным обстоятельствам, которые не хочет обсуждать публично. Однако сам игрок всё-таки решил рассказать историю, из-за которой потерял контракт с клубом. Опасения подтвердились:

Это случилось в ночь после поражения от Heroic на ESL Pro League. Разочарованные, мы собирались покинуть Мальту на следующий день, но сначала решили отвлечься и немного повеселиться. После нескольких баров мои товарищи поехали в клуб, а я отправился перекусить, чтобы присоединиться к ним позже.

По словам k0nfig, на входе в клуб его остановил промоутер, который оскорбил киберспортсмена и отказался пропускать его внутрь. После перепалки сотрудник клуба плюнул в лицо игрока и ударил его. Через несколько минут ситуация получила продолжение.

Я сел на тротуар и в полном шоке пытался понять, что произошло, и вдруг увидел, что промоутер в спешке куда-то уходит. Я чувствовал несправедливость и решил догнать его. В итоге мы подрались, он сломал мне ногу, и я упал на землю.

Киберспортсмен с сожалением признаёт, что ему нужно было не влезать в конфликт и сразу уйти домой. Он также рассказал, что сейчас правоохранительные органы Мальты расследуют этот случай, где Конфиг считается потерпевшим. Предполагается, что второй участник драки принимал запрещённые вещества.

Кристиан k0nfig Винеке выступал за Astralis с ноября 2021 года.