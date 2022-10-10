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Майнинг сейчас рекордно убыточен

Сложность майнинга достигла рекордного максимума
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10 октября сложность добычи криптовалют достигла исторического максимума. Показатель в один момент поднялся аж на 13,5% и достиг цифры в 35,61 трлн хэшей на один биткойн. Это крупнейшее увеличение сложности по добыче криптовалют с мая 2021 года.

Как отмечают эксперты, это очередное плохая новость для майнеров, ведь теперь их выручка упадёт ещё ниже, чем раньше. И это с учётом того, что в последние месяцы криптовалюты дешевеют практически еженедельно.

Курс биткойна за последние полгода упал почти в 3 раза

Курс биткойна за последние полгода упал почти в 3 раза

В конце сентября другая популярная криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм Proof-of-Stake, из-за чего майнинг на видеокартах стал практически бесполезным. Аналитики считают, что из-за снижения популярности майнинга во всём мире значительно сократится энергопотребление, ведь многие криптофермы состояли из десятка мощных видеокарт, работая 24 часа в сутки.

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