Activision может полностью отказаться от выпуска Call of Duty каждый год

У Call of Duty большие изменения. Инсайдер The Ghost of Hope продолжает делиться планами Activision на свою главную франшизу. Как оказалось, сейчас издатель всерьёз обдумывает отказаться от ежегодного выпуска новых частей.

Call of Duty: Modern Warfare 2 станет первой часть франшизы с двухлетним циклом поддержки — следующей осенью для шутера хотят выпустят большое расширение, которое будет включать массу мультиплеерных карт и отдельную сюжетную кампанию.

А уже осенью 2024 года свою Call of Duty выпустит Treyarch — и сейчас Activision предварительно одобрила бюджет на два года активной поддержки шутера. При этом финальное решение примут после закрытия сделки с Microsoft и изучения финансовых результатов Modern Warfare 2. Это случится где-то в конце 2023-го или начале 2024 года.

Если план примут, то новая часть серии за авторством Sledgehammer выйдет лишь в 2026 году — через пять лет после Call of Duty: Vanguard. А Call of Duty: Modern Warfare 2 от Infinity Ward и вовсе появится через шесть лет после Modern Warfare 2, в 2028-м.

Сейчас Treyarch работает с предположением, что её игру предстоит поддерживать два полных года.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября на ПК и консолях. Предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше, 20 числа.