Disney работает над экранизацией арабской сказки «Тысяча и одна ночь»
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Как сообщает издание Deadline, кинокомпания Disney одобрила производство экранизации «Книги тысячи и одной ночи» — собрания сказок и новелл, обрамлённой историей о персидском царе Шахрияре и его жене Шахерезаде.
Продюсером адаптации выступит Араш Амель, известный по работе над лентой «Частная война» с Розамунд Пайк. Каких-либо сюжетных подробностей о фильме нет, однако источники издания сообщают, что Disney планирует выпустить полностью оригинальное произведение, которое не будет связано с другими франшизами компаниями. В первую очередь речь идёт об «Аладдине» с Уиллом Смитом, который основан на всём том же сборнике «Тысяча и одна ночь».
Даты выхода у адаптации пока нет — премьера в самом лучше случае может состояться в конце 2023 года.
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