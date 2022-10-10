Disney работает над экранизацией арабской сказки «Тысяча и одна ночь»

Как сообщает издание Deadline, кинокомпания Disney одобрила производство экранизации «Книги тысячи и одной ночи» — собрания сказок и новелл, обрамлённой историей о персидском царе Шахрияре и его жене Шахерезаде.

Продюсером адаптации выступит Араш Амель, известный по работе над лентой «Частная война» с Розамунд Пайк. Каких-либо сюжетных подробностей о фильме нет, однако источники издания сообщают, что Disney планирует выпустить полностью оригинальное произведение, которое не будет связано с другими франшизами компаниями. В первую очередь речь идёт об «Аладдине» с Уиллом Смитом, который основан на всём том же сборнике «Тысяча и одна ночь».

Даты выхода у адаптации пока нет — премьера в самом лучше случае может состояться в конце 2023 года.