Набор юного вандала — состав коллекционного издания Need for Speed Unbound
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EA показала коллекционное издание Need for Speed Unbound. В комплект с игрой войдёт целый набор юного вандала: от балаклавы до маркеров, использующихся для «теггинга». Цена коллекционного издания составит $ 150 (около 9000 рублей).
Теггинг — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись называется «тег», а сам теггинг во многом напоминает обычный вандализм.
Фото: EA
Состав коллекционного издания Need for Speed Unbound
- Стилбук
- Балаклава
- Набор стикеров и наклеек
- 3 маркера для теггинга.
Стоит отметить, что весь набор выглядит крайне сомнительное — такое ощущение, что EA пытается возродить культуру граффити, как будто бы подстрекая фанатов NFS к вандализму.
Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Оформившие предварительный заказ получат доступ к гонке на три дня раньше — 29 ноября. Первые кадры игрового процесса должны показать уже 11 октября в 18:00 мск.
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