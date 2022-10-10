Набор юного вандала — состав коллекционного издания Need for Speed Unbound

EA показала коллекционное издание Need for Speed Unbound. В комплект с игрой войдёт целый набор юного вандала: от балаклавы до маркеров, использующихся для «теггинга». Цена коллекционного издания составит $ 150 (около 9000 рублей).

Теггинг — вид граффити, представляющий собой быстрое нанесение подписи автора на какие либо поверхности, зачастую в общественных местах. Отдельная подпись называется «тег», а сам теггинг во многом напоминает обычный вандализм.

Фото: EA

Состав коллекционного издания Need for Speed Unbound

Стилбук

Балаклава

Набор стикеров и наклеек

3 маркера для теггинга.

Стоит отметить, что весь набор выглядит крайне сомнительное — такое ощущение, что EA пытается возродить культуру граффити, как будто бы подстрекая фанатов NFS к вандализму.

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Оформившие предварительный заказ получат доступ к гонке на три дня раньше — 29 ноября. Первые кадры игрового процесса должны показать уже 11 октября в 18:00 мск.