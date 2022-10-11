Важные матчи для NAVI и Virtus.pro — расписание четвёртого дня The International 2022
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11 октября в Сингапуре продолжится предварительный этап главного киберспортивного чемпионата — The International 2022. Восемь оставшихся участников стадии Last Chance Qualifier будут бороться за две последних путёвки в основную часть чемпионата мира по Dota 2.
Расписание четвёртого игрового дня TI11: Last Chance Qualifier:
- 5:00. Верхняя сетка, T1 (Юго-Восточная Азия) — Team Secret (Европа);
- 5:00. Верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Team Liquid (Европа);
- 8:00. Нижняя сетка, Natus Vincere (Украина) — Xtreme Gaming (Китай);
- 8:00. Нижняя сетка, Vici Gaming (Китай) — Wildcard Gaming (Северная Америка);
- 11:00. Нижняя сетка. Победитель NAVI/Xtreme — Проигравший VP/Liquid;
- 11:00. Нижняя сетка. Победитель Vici/Wildcard — Проигравший T1/Secret.
Начало матчей указано по московскому времени. Команды, проигравшие матчи в нижней сетке, покинут турнир.
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