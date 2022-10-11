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Визерис из «Дома дракона» понравился Джорджу Мартину больше, чем его собственный

Визерис из «Дома дракона» понравился Джорджу Мартину больше, чем его собственный
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Недавно актёр Пэдди Консидайн, который сыграл роль короля Визериса Таргариена в сериале «Дом дракона», рассказал о сообщении, полученном от Джорджа Мартина — автора фэнтезийного цикла «Песнь Льда и Огня».

Писатель отметил, что тот Визерис, которого Консидайн показал в сериале, лучше Визериса, которого описывал сам Мартин в книгах. Актёр поблагодарил писателя за такое отношение и доверие к нему.

Мне пришло сообщение, в котором просто говорилось: «Ваш Визерис лучше, чем мой Визерис». Это было сообщение от Джорджа Мартина. Я подумал: спасибо за такое доверие ко мне.

В другом интервью Пэдди Консидайн отметил, что не считает своего персонажа слабым. Визерис слишком сострадательный, у него есть мораль.

Он был единственным человеком в этом королевстве, у которого была хоть какая-то чёртова мораль. Он верил, что долг превыше всего. Я не знаю, правильно ли люди это поняли. Существует мнение, что он слаб, что я считаю абсолютной чушью. Он просто слишком сострадательный.

Сейчас можно посмотреть восемь серий «Дома дракона» из десяти. Они выйдут в две грядущие недели.

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