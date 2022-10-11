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Разработчиков Genshin Impact наградили за продвижение культуры Китая

Разработчиков Genshin Impact наградили за продвижение культуры Китая
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Разработчиков Genshin Impact из miHoYo наградили власти Китая за вклад в продвижение культуры и развитие туризма в стране. MiHoYo стала единственной китайской студией, получившей подобную награду.

Авторов отметили заслуги студии в продвижении китайской культуры с помощью игры и в изучении возможностей развития туризма. Примечательно, что сама miHoYo не раз говорила, что при создании локаций проекта вдохновлялась существующими местами Китая.

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Студия уважает китайскую культуру и историю, поэтому, вероятно, это было основной причиной, по которой она была включена в список. В 2020 году miHoYo использовала Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в качестве основного источника вдохновения для внутриигрового региона Ли Юэ.

Genshin Impact доступна бесплатно на PlayStation, ПК, iOS и Android.

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