Хлоя Грейс Морец хочет сыграть злодея в Marvel или DC
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Хлоя Грейс Морец в последнее время удивляет фанатов видеоигр своей любовью к индустрии. Помимо этого, актриса, похоже, ещё очень сильно любит супергеройские фильмы. Она рассказала, что хотела бы сыграть злодея в Marvel или DC.
Морец отметила, что была бы рада получить возможность сыграть именно важную роль, которая бы многое значила. Судя по всему, какие-то переговоры уже были.
Да, мы немного говорили об этом. Имею в виду, я думаю, что мне было бы действительно интересно сыграть злодея в Marvel или DC. Я люблю супергероев. Я думаю, это было бы действительно весело, но дело в том, чтобы найти того, кто действительно хорошо сыграет персонажа и донесёт его суть.
Пока что Хлоя Грейс Морец не числится ни в одном из будущих проектов Marvel или DC, однако всё может измениться, если для актрисы найдут подходящую роль.
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