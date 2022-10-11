Хлоя Грейс Морец хочет сыграть злодея в Marvel или DC

Хлоя Грейс Морец в последнее время удивляет фанатов видеоигр своей любовью к индустрии. Помимо этого, актриса, похоже, ещё очень сильно любит супергеройские фильмы. Она рассказала, что хотела бы сыграть злодея в Marvel или DC.

Морец отметила, что была бы рада получить возможность сыграть именно важную роль, которая бы многое значила. Судя по всему, какие-то переговоры уже были.

Да, мы немного говорили об этом. Имею в виду, я думаю, что мне было бы действительно интересно сыграть злодея в Marvel или DC. Я люблю супергероев. Я думаю, это было бы действительно весело, но дело в том, чтобы найти того, кто действительно хорошо сыграет персонажа и донесёт его суть.

Пока что Хлоя Грейс Морец не числится ни в одном из будущих проектов Marvel или DC, однако всё может измениться, если для актрисы найдут подходящую роль.