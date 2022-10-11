В России вышел первый в мире дипфейк-сериал с Джейсоном Стэйтемом и Киану Ривзом

Российская компания Agenda Media Group выпустила первый в мире дипфейк-сериал под названием «ПМЖейсон». Авторы использовали цифровые лица Джейсона Стэйтема и Киану Ривза и наложили их на отечественных актёров. В результате вышло комедийное шоу на 10 серий, в которых как будто бы настоящие голливудские звёзды живут в русской деревне, жарят шашлыки и занимаются обычными дачными делами.

Как рассказал глава Agenda Media Group Алексей Парфун, использование образов актёров для создания юмористического или пародийного контента не запрещено, если он не порочит честь, достоинство и деловую репутацию человека.

«ПМЖейсон» — лёгкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стэйтема на русский быт.

Все 10 эпизодов доступны на YouTube-канале пользователя MacBeyn, каждая серия длится около трёх минут.

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