В России вышел первый в мире дипфейк-сериал с Джейсоном Стэйтемом и Киану Ривзом
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Российская компания Agenda Media Group выпустила первый в мире дипфейк-сериал под названием «ПМЖейсон». Авторы использовали цифровые лица Джейсона Стэйтема и Киану Ривза и наложили их на отечественных актёров. В результате вышло комедийное шоу на 10 серий, в которых как будто бы настоящие голливудские звёзды живут в русской деревне, жарят шашлыки и занимаются обычными дачными делами.
Как рассказал глава Agenda Media Group Алексей Парфун, использование образов актёров для создания юмористического или пародийного контента не запрещено, если он не порочит честь, достоинство и деловую репутацию человека.
«ПМЖейсон» — лёгкий юмористический веб-сериал пародийного характера. Это ироничный взгляд иностранца в лице Стэйтема на русский быт.
Все 10 эпизодов доступны на YouTube-канале пользователя MacBeyn, каждая серия длится около трёх минут.
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