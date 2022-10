Ремейк The Last of Us создавали не ради продвижения экранизации

Недавно глава PlayStation Studios Герман Хульст пообщался с журналистом издания Axios Стивеном Тотило. Он рассказал про ремейк The Last of Us и выделил основные причины создания проекта.

По словам Хульста, игру создавали не только ради продвижения сериала The Last of Us. Разработчики в первую очередь хотели сделать «окончательную версию» игры. Как отметил глава PlayStation Studios, шоу, возможно, даже не было причиной создания ремейка вовсе.

Еще Хульст подчеркнул, что оригинальная The Last of Us немного опережала своё время с точки зрения творческого видения, однако из-за железа PS3 проект был технически ограничен.

Ремейк The Last of Us вышел в сентябре этого года на PS5. До конца года проект должны выпустить и на ПК, но, когда именно, неизвестно. Кстати, шоу The Last of Us выйдет в 2023 году.