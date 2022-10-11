В онлайн-кинотеатрах России резко уменьшилось количество фильмов и сериалов

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily по запросу РБК подсчитало, как изменился объём контента в библиотеках российских онлайн-кинотеатров за последние полгода. Большинство стримингов впервые в своей истории показали отрицательную динамику: упадок у разных платформ составил от 5 до 42%.

Наибольшее сокращение библиотеки за прошедшие полгода произошло у онлайн-кинотеатра «Иви» (ранее был известен как ivi). Падение за полгода составило 42% — с 14,7 тыс. фильмов и сериалов до 8,5 тыс. У Kion — на 11%, с 11,3 тыс. до 10,1 тыс. Okko за полгода потерял около 5% контента, в сервисе осталось 15,5 тыс. фильмов и сериалов. Приблизительно такая же динамика у «Кинопоиска». Единственным сервисом, который за прошедшие полгода не сократил, а нарастил количество контента, стал Wink.

Что касается проектов крупнейших голливудских студий, у всех онлайн-кинотеатров наблюдается снижение количества контента. На начало года число фильмов и сериалов от студий Disney, 20th Century Fox, Columbia Pictures Television, Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures и Viacom составляло от 2 тыс. до 3,5 тыс. наименований в зависимости от платформы. По итогам сентября их осталось от 1 тыс. до 2 тыс. в зависимости от онлайн-кинотеатра. Точных данных по каждому стримингу нет, но снижение составляет в среднем около 50%.

Как отмечает глава TelecomDaily Денис Кусков, текущие цифры по количеству контента не в полной мере отражают изменения, которые произошли в библиотеках стриминговых сервисов. Хоть ряд онлайн-кинотеатров и компенсировали отсутствие голливудского контента авторским кино и региональными фильмами и сериалами, «но альтернативный контент, к которому относятся продукты независимых студий, а также Индии или Кореи, не может в полной мере заменить уход голливудских фильмов и имеет очень сегментированный спрос».