Bethesda разыгрывает стильную Xbox Series X в честь 10-летия Dishonored

В этом году франшизе Dishonored стукнуло 10 лет. Эту красивую дату Bethesda решила отпраздновать необычным образом — компания подарит одному счастливчику лимитированную Xbox Series X.

Консоль выглядит впечатляюще. Геймпад выполнен в чёрном цвете с меткой из игры, а на самой консоли можно увидеть маску Корво, метку и название игры.

В продажу консоль не поступит, её можно будет лишь выиграть в конкурсе в «Твиттере». Для участия необходимо оставить под этой публикацией любимое воспоминание о Dishonored, а также поставить хэштеги #Dishonored10 и #BethesdaGiveaway. Приём заявок заканчивается 23 октября, после этого с победителем свяжутся в личных сообщениях.

Серия Dishonored включает в себя две полноценные части и ряд дополнений, расширяющих основную вселенную. Также во вселенную франшизы входит Deathloop — последний релиз Arkane Studios.