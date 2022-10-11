Bethesda разыгрывает стильную Xbox Series X в честь 10-летия Dishonored

В этом году франшизе Dishonored стукнуло 10 лет. Эту красивую дату Bethesda решила отпраздновать необычным образом — компания подарит одному счастливчику лимитированную Xbox Series X.
Консоль выглядит впечатляюще. Геймпад выполнен в чёрном цвете с меткой из игры, а на самой консоли можно увидеть маску Корво, метку и название игры.
В продажу консоль не поступит, её можно будет лишь выиграть в конкурсе в «Твиттере». Для участия необходимо оставить под этой публикацией любимое воспоминание о Dishonored, а также поставить хэштеги #Dishonored10 и #BethesdaGiveaway. Приём заявок заканчивается 23 октября, после этого с победителем свяжутся в личных сообщениях.
Серия Dishonored включает в себя две полноценные части и ряд дополнений, расширяющих основную вселенную. Также во вселенную франшизы входит Deathloop — последний релиз Arkane Studios.
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