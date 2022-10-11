Самая эмоциональная сцена в «Доме дракона» оказалась импровизацией актёров

Авторы сериала «Дом дракона» рассказали о съёмках, пожалуй, самой эмоциональной сцены в шоу. Речь идёт о моменте из восьмого эпизода, в котором умирающий король Визерис идёт к своему трону, как вдруг с его головы падает корона. В этот момент его младший брат Деймон поднимает её, возвращает обратно и помогает ему дойти до места назначения.
Как рассказала режиссёр Грета Патель, этой сцены не было в изначальном сценарии. Она появилась лишь после репетиции, на которой корона упала с головы Пэдди Консидайна и Мэтт Смит поднял её, проводив его до трона. Авторам так понравился этот момент, что они решили включить его в эпизод, практически полностью вырезав тост Деймона, задуманный изначально.
Я очень рада, что корона слетела с головы Пэдди. На мой взгляд, эта сцена стала поворотной для всего сюжета, начатого ещё в первом эпизоде. Если раньше Деймон думал: «Мне нужна твоя корона», то в конце он возвращает её на голову Визериса и помогает ему добраться до своего трона.
Сцену, как и сам эпизод, очень высоко оценили зрители. На момент публикации заметки у восьмого эпизода самая высокая оценка в сериале — 9,5/10.
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